«От Марининой до Донцовой»: Детективом года назвали книгу Елены Бриолле

«Автором года» была названа Лиза Лосева за роман «Мертвый невод Егора Лисицы». Здесь в финал также вышли Дарья Донцова («Венок из железных одуванчиков») и все та же Евгения Малинкина. Александра Райт («Лишние») победила в номинации «открытие года», а лучшим дебютом признали книгу Оксаны Есиповой «Опасная связь».

Ранее сообщалось, что актеры Татьяна Васильева и Иван Охлобыстин озвучили героев детективного подкаста про героев «Простоквашино». Как сообщили НСН в в HiFi-стриминге «Звук», Кот Матроскин, Дядя Федор, Почтальон Печкин и другие звезды советского мультфильма также стали героями мистических аудиорассказов в духе «Очень странных дел» и «Гравити фолз».

