«От Марининой до Донцовой»: Детективом года назвали книгу Елены Бриолле

В Москве объявлены лауреаты четвертого сезона премии «Русский детектив», в главной номинации победила книга Елены Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть».

Премия вручалась в 15 основных и двух дополнительных номинациях. В финал номинации «детектив года» помимо Бриолле вышли Александра Маринина с произведением «Тьма после рассвета» и Евгения Малинкина («Который кот подряд»).

«Мистика и тру-крайм»: Васильева и Охлобыстин озвучили криминальное «Простоквашино»

«Автором года» была названа Лиза Лосева за роман «Мертвый невод Егора Лисицы». Здесь в финал также вышли Дарья Донцова («Венок из железных одуванчиков») и все та же Евгения Малинкина. Александра Райт («Лишние») победила в номинации «открытие года», а лучшим дебютом признали книгу Оксаны Есиповой «Опасная связь».

Ранее сообщалось, что актеры Татьяна Васильева и Иван Охлобыстин озвучили героев детективного подкаста про героев «Простоквашино». Как сообщили НСН в в HiFi-стриминге «Звук», Кот Матроскин, Дядя Федор, Почтальон Печкин и другие звезды советского мультфильма также стали героями мистических аудиорассказов в духе «Очень странных дел» и «Гравити фолз».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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