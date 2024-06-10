«От Марининой до Донцовой»: Детективом года назвали книгу Елены Бриолле
В Москве объявлены лауреаты четвертого сезона премии «Русский детектив», в главной номинации победила книга Елены Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть».
Премия вручалась в 15 основных и двух дополнительных номинациях. В финал номинации «детектив года» помимо Бриолле вышли Александра Маринина с произведением «Тьма после рассвета» и Евгения Малинкина («Который кот подряд»).
«Автором года» была названа Лиза Лосева за роман «Мертвый невод Егора Лисицы». Здесь в финал также вышли Дарья Донцова («Венок из железных одуванчиков») и все та же Евгения Малинкина. Александра Райт («Лишние») победила в номинации «открытие года», а лучшим дебютом признали книгу Оксаны Есиповой «Опасная связь».
Ранее сообщалось, что актеры Татьяна Васильева и Иван Охлобыстин озвучили героев детективного подкаста про героев «Простоквашино». Как сообщили НСН в в HiFi-стриминге «Звук», Кот Матроскин, Дядя Федор, Почтальон Печкин и другие звезды советского мультфильма также стали героями мистических аудиорассказов в духе «Очень странных дел» и «Гравити фолз».
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