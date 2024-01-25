Новокузнецкому театру кукол «Сказ» дали имя Владимира Машкова

Новокузнецкому театру кукол «Сказ» присвоено имя актёра Владимира Машкова. Распоряжение правительства Кемеровской области подписал губернатор Сергей Цивилев. Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ в детстве жил в Новокузнецке, хотя родился в Туле.

Отец Машкова был актёром Новокузнецкого кукольного театра, а мать работала главным режиссёром в 1970-е годы. Владимир Машков учредил премию для театров кукол «Золотой львёнок» с денежным вознаграждением.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно он предложил передать театру «Сказ» здание бывшего кинотеатра «Коммунар» после реконструкции. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал в соцсетях, что решение о присвоении имени Машкова театру будет способствовать развитию культуры Кузбасса и поможет молодому поколению раскрыть творческий потенциал.

