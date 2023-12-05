Новое здание Кунсткамеры в Петербурге избавит музей от «сверхтесноты»

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук откроет новое здание фондохранилища в Санкт-Петербурге в 2024 году. Это событие приурочено к 310-летию Кунсткамеры, сообщил руководитель музея, член-корреспондент РАН Андрей Головнев.

Фондохранилище оснащено современными реставрационными лабораториями. Новый корпус призван решить долговременную проблему музея – «сверхтесноту», передаёт ТАСС. Здание будет расположено на севере Санкт-Петербурга возле Шуваловского карьера.

Новый научно-хранительский корпус по площади в десять раз перекроет нынешние возможности. На сегодня в фондах Кунсткамеры имеется свыше одного миллиона единиц хранения.

Кунсткамера - один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Она считается наследником первого отечественного публичного музея - Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», музейный объект входит в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

