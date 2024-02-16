Новая жалоба на домогательства со стороны Депардье подана во Франции

Новая жалоба на домогательства со стороны Жерара Депардье подана во Франции в суд в январе, сообщило издание Le Courrier de l'Ouest. Речь идёт о бывшей ассистентке актёра, которая не раскрыла своей личности.

По данным газеты, случаи домогательства имели место якобы во время съемок короткометражного фильма «Маг и сиамцы» (2014) режиссёра Жан-Пьера Моки. Подавшая заявление обвиняет Депардье в «прикосновениях» и «непристойных высказываниях».

По словам ассистентки, она решила подать жалобу после того, как в декабре 2023 года прочитала в СМИ открытое письмо в защиту Депардье.