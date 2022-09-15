Новая книга Пелевина «KGBT+» выйдет 29 сентября
Новая книга писателя Виктора Пелевина поступит в продажу 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба издательства «ЭКСМО».
Новинка под названием «KGBT+» — сиквел предыдущего романа Пелевина. Книга «TRANSHUMANISM Inc» была выпущена в августе прошлого года, напоминает RT.
«Вбойщик KGBT+ — автор классических стримов "Катастрофа", "Летитбизм" и других — известен всей планете как титан перформанса и духа. Он подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни», — говорится в описании новой книги.
Роман одновременно выйдет в издательстве «Эксмо» и сервисе цифровых книг «ЛитРес» в электронном и аудиоформате.
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