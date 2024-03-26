Новая часть «Пиратов Карибского моря» перезапустит франшизу
Производитель оригинальной серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил, что культовая франшиза будет полностью перезагружена, передает CBR.
Судя по всему, в новой части зрителей ждут абсолютно новые герои. При этом создатели не уточняют, появятся ли в обновленном продолжении полюбившиеся всем культовые актеры в своих привычных образах.
В феврале этого года СМИ узнали, что американский актер и кинорежиссер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в новых «Пиратах Карбирского моря». По данным инсайдера, , действие новой части будет происходить на Гаити. Главным персонажем станет женщина-гаитянка.
Депп может вернуться к образу Джека Воробья, но авторы решили, что он станет второстепенным персонажем, пишут профильные СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru