Новая часть «Пиратов Карибского моря» перезапустит франшизу

В феврале этого года СМИ узнали, что американский актер и кинорежиссер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в новых «Пиратах Карбирского моря». По данным инсайдера, , действие новой части будет происходить на Гаити. Главным персонажем станет женщина-гаитянка.

Депп может вернуться к образу Джека Воробья, но авторы решили, что он станет второстепенным персонажем, пишут профильные СМИ.

