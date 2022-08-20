Новая часть фильма «Человек-паук: Нет пути домой» окажется на 11 минут длиннее

Сообщается, что экранное время увеличится за счет расширенных и удаленных сцен, которые не вошли в оригинальную ленту.

Премьера новой части фильма состоится запланирована на 2 сентября 2022 года.

Первый показ «Человека-паука: Нет пути домой» на большом экране состоялся в декабре 2021 года. Лента стала третьей по кассовым сборам в США и шестой — в мире.