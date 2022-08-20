Новая часть фильма «Человек-паук: Нет пути домой» окажется на 11 минут длиннее
20 августа 202223:32
Фильм «Человек-паук: Нет пути домой». Более веселая версия» продлится на 11 минут больше, сообщает The Collider.
Сообщается, что экранное время увеличится за счет расширенных и удаленных сцен, которые не вошли в оригинальную ленту.
Премьера новой части фильма состоится запланирована на 2 сентября 2022 года.
Первый показ «Человека-паука: Нет пути домой» на большом экране состоялся в декабре 2021 года. Лента стала третьей по кассовым сборам в США и шестой — в мире.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru