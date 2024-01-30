«Больны ностальгией»: В России ждут продолжение сериала «Моя прекрасная няня»

«Думаю, что продолжение сериала зайдет. Здесь еще добавляется то, что называется ностальгией. Российский народ подвержен этой ностальгии. Она проявляется в самом разном: ностальгия по СССР, по тем отношениям… Я сам болен тоже ностальгией. Уже забываются какие-то недостатки, моменты, где люди, может быть, даже переключали телевизор. (Сериал – ред. НСН) можно эксплуатировать, что-то в нем есть душевное, люди это чувствуют, особенно в сегодняшнее время, когда этой душевности так не хватает. Продолжение сериала было бы правильным, удачным ходом», - сказал Мельман.

По его словам, продолжение «Моей прекрасной няни» получится удачным, если авторы и актеры «не упадут в грязь лицом».

«Сделали новые серии «Ну, погоди!» и «Простоквашино». Но это совершенно не годится. Это очень неумело и плохо. Если здесь авторы, артисты не упадут в грязь лицом, если они дадут качество, которое просто необходимо… Тогда это все получится. Даже я сам, который не любитель подобных сериалов, тоже включу телевизор и буду его смотреть», - резюмировал собеседник НСН.

В середине декабря прошлого года состоялась премьера сериала «Букины» – продолжения популярного в середине 2000-х ситкома «Счастливы вместе». При этом в сентябре 2023 года, спустя десять лет после последнего сезона, вышел перезапуск «Папины дочки. Новые». В продолжении шоу появились как старые персонажи, так и новые герои, передает «Радиоточка НСН».

