Актер Савинков заявил, что его не позвали в продолжение «Счастливы вместе»

По его словам, он не расстроился из-за того, что его не пригласили на съёмки новых серий, которые выйдут под названием «Букины».

Актёр предположил, что это может быть связано со «сценарной идеей».

«Я думаю, что это, скорее всего, сценарная идея, сценарный ход. Наверное, какие-то были аргументы в пользу этого. Это не просто так было «давайте не позовём». Я думаю, в этом была какая-то мысль», — сказал артист.

Савинков добавил, что сериал «Счастливы вместе» стал достаточно большой частью его жизни и пожелал команде, работающей над продолжением, «чтобы всё получилось».

Ранее креативный продюсер ТНТ, режиссёр и сценарист Андрей Никифоров, заявил, что телеканал намерен снять самостоятельный, отдельный от сериала «Счастливы вместе», полнометражный фильм про семью Букиных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

