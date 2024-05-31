«Нон-фикшн и легкая литература»: Более 70% жителей мегаполисов читают электронные книги

Исследование в форме онлайн-опроса проводилось в январе 2024 года. В выборку респондентом включили россиян от 18 до 54 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. В общей сложности для статистики провели четыре тысячи интервью. При этом результаты аналитической компании соотносятся с аналогичным опросом ВЦИОМ.

Отмечается, что аудиокниги слушают 60% россиян в мегаполисах, или 23,6 миллиона человек. Статистика демонстрирует, что 78,5% женщин всех возрастов отдает предпочтение электронным книгам, 59,8% выбирает аудиоформат. Среди мужчин электронные книги выбирает 74,8% опрошенных, аудиокнигам отдает предпочтение 60,3%. Чаще всего к книгам в электронном формате обращаются россияне от 35 до 54 лет.

Среди наиболее популярных жанров электронных книг в возрастных категориях от 18 до 24 лет (48,1%) и от 25 до 34 лет (51%) лидирует нон-фикшном. Женщины от 35 до 54 лет выбирают легкий жанр (43,9%). Мужчины от 18 до 34 лет (33,8%) и от 35 до 54 лет (46%) чаще читают историческую литературу.

Ранее опрос сервиса Литрес и книжной сети «Читай-город» продемонстрировал, что 96% россиян когда-либо пренебрегали сном из-за интересной книги. Наиболее популярными жанрами, из-за которых респонденты не спали всю ночь или засыпали позже, стали фэнтези (59%), детективы (40%) и любовные романы (37,5%), напоминает «Радиоточка НСН».

