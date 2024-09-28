Niletto записал песни для мультфильма «Формула воды»
Певец Niletto (Данил Прытков) записал три песни специально для анимационного фильма «Формула воды».
Речь идет о треках «Найти» и «Через облака», а также обновленной версия композиции «Сердце танцует» из мини-альбома «Ляля» 2017 года.
Кроме того, в новой ленте, премьера которой состоится 3 октября 2024 года, благодаря технологии захвата движения артист также исполнил одну из главных ролей – циркача Маго.
Сюжет «Формулы воды» расскажет история девочки Даны, которая живет на одном из островов планеты-океана среди мутантов.
Ранее стало известно, что по мультфильму «Головоломка» снимут мультсериал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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