Николас Кейдж сыграет тренера в фильме «Мэдден»

В центре сюжета – жизнь известного тренера по американскому футболу Джона Мэддена, который стал самым молодым наставником, выигравшим Супербоул, а затем прославился, как спортивный комментатор.

Режиссерское кресло на проекте займет Дэвид О. Расселл, известный работой над проектом «Мой парень — псих». Лента будет снята на студии Amazon MGM.

Ранее стало известно, что кинокомпания Working Title завершила съемки фильма «Бриджит Джонс 4», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

