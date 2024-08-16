Николас Кейдж сыграет тренера в фильме «Мэдден»
Обладатель премии «Оскар», американский актер Николас Кейдж сыграет главную роль в фильме «Мэдден», сообщает Deadline.
В центре сюжета – жизнь известного тренера по американскому футболу Джона Мэддена, который стал самым молодым наставником, выигравшим Супербоул, а затем прославился, как спортивный комментатор.
Режиссерское кресло на проекте займет Дэвид О. Расселл, известный работой над проектом «Мой парень — псих». Лента будет снята на студии Amazon MGM.
Ранее стало известно, что кинокомпания Working Title завершила съемки фильма «Бриджит Джонс 4», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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