Драма «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит продолжение
Фильм «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях получит продолжение, сообщает Deadline.
По данным издания, в настоящее время компания Apple уже приступила к работе над сиквелом. В актерский состав ленты также вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан. Режиссером и автором сценария будет автор первой части Джон Уоттс.
В центре сюжета история двух криминальных авторитетов, занятых выполнением одного и того же задания. Мировая премьера пройдет на 81-м Венецианском кинофестивале.
Ранее стало известно, что Евгений Цыганов сыграет главную роль в сиквеле фильма «Батя», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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