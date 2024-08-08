Драма «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит продолжение

По данным издания, в настоящее время компания Apple уже приступила к работе над сиквелом. В актерский состав ленты также вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан. Режиссером и автором сценария будет автор первой части Джон Уоттс.

В центре сюжета история двух криминальных авторитетов, занятых выполнением одного и того же задания. Мировая премьера пройдет на 81-м Венецианском кинофестивале.

Ранее стало известно, что Евгений Цыганов сыграет главную роль в сиквеле фильма «Батя», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

