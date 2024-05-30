Николас Голицын снимется в новой экранизации «Властелинов Вселенной»
30 мая 202416:16
Студия Amazon MGM начала работу над новым блокбастером «Властелины Вселенной», сообщает Variety.
В качестве режиссера на проект приглашён Трэвис Найт, ранее снявший Бамблби. Уже известно, что одну из ролей сыграет британский актер Николас Голицын.
Фильм будет основан на одноименных игрушках фирмы Mattel и мультсериале 1980-х годов. Премьера ленты намечена на июнь 2026 года.
Ранее стало известно, что Энди Серкис снимет новый фильм по вселенной «Властелина колец», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев
- СМИ: На экс-губернатора ХМАО Комарову составили протокол за дискредитацию ВС РФ
- В России родители предпочитают покупать своим детям «однушки»
- В японском парламенте появится комиссия по НЛО
- Ученые нашли в Зимбабве новый вид динозавров
- Медики рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо
- Мать блогерши Лерчек Эльвира стала совладелицей компании по производству сухарей
- Депутат Водолацкий: ликвидация улицы Гагарина в Алма-Ате может иметь последствия
- «Стойко держалась»: Заворотнюк похвалили за долгую борьбу с болезнью
- Слуцкая заявила, что поехала бы на Олимпийские игры в нейтральном статусе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru