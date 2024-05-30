Николас Голицын снимется в новой экранизации «Властелинов Вселенной»

Студия Amazon MGM начала работу над новым блокбастером «Властелины Вселенной», сообщает Variety.

Пятая часть франшизы «Кунг-фу Панда» может выйти на экраны в 2027 году

В качестве режиссера на проект приглашён Трэвис Найт, ранее снявший Бамблби. Уже известно, что одну из ролей сыграет британский актер Николас Голицын.

Фильм будет основан на одноименных игрушках фирмы Mattel и мультсериале 1980-х годов. Премьера ленты намечена на июнь 2026 года.

Ранее стало известно, что Энди Серкис снимет новый фильм по вселенной «Властелина колец», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СШААктерРежиссерФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры