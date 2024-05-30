Николас Голицын снимется в новой экранизации «Властелинов Вселенной»

В качестве режиссера на проект приглашён Трэвис Найт, ранее снявший Бамблби. Уже известно, что одну из ролей сыграет британский актер Николас Голицын.

Фильм будет основан на одноименных игрушках фирмы Mattel и мультсериале 1980-х годов. Премьера ленты намечена на июнь 2026 года.

Ранее стало известно, что Энди Серкис снимет новый фильм по вселенной «Властелина колец», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

