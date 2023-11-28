Москвичи раскупили первые места в оперный театр Новосибирска на «Щелкунчика»

Москвичи раскупили билеты на первые ряды на представление «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балеты, рассказала замминистра экономического развития региона Анна Павлова.

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По ее словам, жителям столицы дешевле обойдется слетать на премьеру «Щелкунчика» в Новосибирск, чем покупать билеты в Большой театр.

«То есть авиаперевозка, гостиница, билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле, чем покупать билеты в Большом театре на рождественское представление», - уточнила Павлова.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призвала зрителей не покупать билеты на спектакль «Щелкунчик», а слетать за эти деньги на Мальдивы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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