Николай Басков станет ведущим «Утренней почты»

Программа «Утренняя почта» возвращается в эфир телеканала «Россия» 12 сентября. Как сообщает пресс-служба телекомпании, ее новым ведущим стал Николай Басков.

Телеканал «Россия» решил не изменять традициям: у зрителей вновь есть возможность отправить свои заявки на легендарный почтовый ящик: 115162, Москва, Шаболовка,37, «Утренняя почта с Николаем Басковым» или на адрес электронной почты pochta@smotrim.ru

Первый выпуск легендарной программы «Утренняя почта» вышел на экраны 7 сентября 1974 года, и долгие годы это был единственный и самый приятный способ для миллионов телезрителей увидеть в эфире клип на любимую песню или юмористический номер. Ее основным ведущим долгие годы был Юрий Николаев.


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ФОТО: Инстаграм аккаунт Николая Баскова
ТЕГИ:ТелеведущийНиколай Басков
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