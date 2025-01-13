Николь Кидман назвала работу над «Плохой девочкой» эмоциональной одиссеей
Актриса Николь Кидман назвала работу над фильмом «Плохая девочка», за который она получила награду на Венецианском кинофестивале, одним из самых эмоционально насыщенных и необычных проектов в своей карьере. Об этом сообщает газета «Известия».
В интервью Кидман рассказала о своей роли в фильме «Плохая девочка», подчеркнув, что для нее это был один из самых эмоционально насыщенных проектов. По ее словам, в героине Роми важна ее внутренняя борьба, ее кризис. Несмотря на внешнюю жизнь, полную успеха — отличный муж и карьера — она все равно задается вопросом, чего на самом деле хочет. Сила Роми, по мнению Кидман, заключается в ее способности делать все, что она захочет, но суть в том, может ли она быть честной с самой собой. Это внутреннее напряжение, приводящее к саботажу своей жизни и карьеры, стало стартом ее «эмоциональной и сексуальной одиссеи», как она сама это называет.
Кидман также отметила, что фильм обращается к теме силы, которая переходит от одного героя к другому. Она подчеркивает, как важно показать женщину, которая осознает свою власть, но решает в какой-то момент быть слабой, подчиняться. Это деликатная тема, и, по ее мнению, фильм справился с ней особенно удачно благодаря тонкому подходу режиссера Халины Рейн.
Ее партнер по фильму Харрис Дикинсон отметил, что во время работы над проектом у съемочной группы сложился «священный круг доверия». Это позволило актерам экспериментировать, вносить изменения в сцены и находить новые способы раскрытия своих героев. Дикинсон добавил, что его персонаж Сэмюэл стал своеобразным вызовом для Роми, что придало их отношениям на экране особую динамику.
Кидман считает, что фильм тонко показывает силу и уязвимость, которые переходят от одного героя к другому. По ее словам, эта история способна вызывать сильные эмоции у зрителей, будь то злость, восхищение или сопереживание.
Фильм «Плохая девочка», который ранее был представлен на «Золотом глобусе», выходит в российский прокат на этой неделе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Николь Кидман назвала работу над «Плохой девочкой» эмоциональной одиссеей
- Кремль назвал атаку на станцию в Краснодарском крае энергетическим терроризмом
- Власти Гренландии заявили о стремлении к независимости
- Умерла польская актриса Барбара Рыльска
- Рютте призвал страны НАТО увеличить траты на оборону
- В Белом доме заявили, что Украине придется снизить возраст мобилизации
- СМИ: Даня Милохин начал встречаться с украинской блогершей Дариной Зеленской
- Из-за циклона на Мадагаскаре погибли три человека
- СМИ: Украина остановила добычу угля в Красноармейске из-за продвижения ВС РФ
- Больше всего россиян в детстве мечтали стать врачами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru