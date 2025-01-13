Николь Кидман назвала работу над «Плохой девочкой» эмоциональной одиссеей

Актриса Николь Кидман назвала работу над фильмом «Плохая девочка», за который она получила награду на Венецианском кинофестивале, одним из самых эмоционально насыщенных и необычных проектов в своей карьере. Об этом сообщает газета «Известия».

В интервью Кидман рассказала о своей роли в фильме «Плохая девочка», подчеркнув, что для нее это был один из самых эмоционально насыщенных проектов. По ее словам, в героине Роми важна ее внутренняя борьба, ее кризис. Несмотря на внешнюю жизнь, полную успеха — отличный муж и карьера — она все равно задается вопросом, чего на самом деле хочет. Сила Роми, по мнению Кидман, заключается в ее способности делать все, что она захочет, но суть в том, может ли она быть честной с самой собой. Это внутреннее напряжение, приводящее к саботажу своей жизни и карьеры, стало стартом ее «эмоциональной и сексуальной одиссеи», как она сама это называет.

Кидман также отметила, что фильм обращается к теме силы, которая переходит от одного героя к другому. Она подчеркивает, как важно показать женщину, которая осознает свою власть, но решает в какой-то момент быть слабой, подчиняться. Это деликатная тема, и, по ее мнению, фильм справился с ней особенно удачно благодаря тонкому подходу режиссера Халины Рейн.