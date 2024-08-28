Никки Глейзер проведет 82 церемонию вручения премии «Золотой глобус»

Награждение лауреатов будут транслировать в прямом эфире телеканалы CBS и Paramount+.

Глейзер уже заявила, что пребывает от этого в полном восторге.

«Это один из моих любимых вечеров на телевидении», — отметила она.

По словам телеведущей, это грандиозный вечер для индустрии кино, так и для комедии.

Ранее комик Крис Рок отказался вести «Золотой глобус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

