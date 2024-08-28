Никки Глейзер проведет 82 церемонию вручения премии «Золотой глобус»
28 августа 202419:48
Американская телеведущая, актриса и стендап-комик Никки Глейзер проведет 5 января 82 ежегодную церемонию вручения премии «Золотой глобус», сообщает Variety.
Награждение лауреатов будут транслировать в прямом эфире телеканалы CBS и Paramount+.
Глейзер уже заявила, что пребывает от этого в полном восторге.
«Это один из моих любимых вечеров на телевидении», — отметила она.
По словам телеведущей, это грандиозный вечер для индустрии кино, так и для комедии.
Ранее комик Крис Рок отказался вести «Золотой глобус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru