«Оппенгеймер» и «Мальчик и птица» получили премию «Золотой глобус»

На награду также претендовали «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Прошлые жизни» Селин Сона, «Анатомия падения» Жюстин Трие, работа Брэдли Купера «Маэстро» и «Убийцы цветочной луны» от Мартина Скорсезе, отмечает телеканал «360».

Сыгравший в «Оппенгеймере» Киллиан Мерфи получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль. Кроме того, снявшийся в картине Роберт Дауни-младший стал обладателем статуэтки как исполнитель лучшей мужской роли второго плана, пишет Ura.ru.

При этом «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия/мюзикл» завоевал фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», ленту Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» признали лучшим анимационным фильмом, а награду за лучший фильм на иностранном языке получила французская драма «Анатомия падения».

