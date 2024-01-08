«Оппенгеймер» и «Мальчик и птица» получили премию «Золотой глобус»
Картина «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм.
На награду также претендовали «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Прошлые жизни» Селин Сона, «Анатомия падения» Жюстин Трие, работа Брэдли Купера «Маэстро» и «Убийцы цветочной луны» от Мартина Скорсезе, отмечает телеканал «360».
Сыгравший в «Оппенгеймере» Киллиан Мерфи получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль. Кроме того, снявшийся в картине Роберт Дауни-младший стал обладателем статуэтки как исполнитель лучшей мужской роли второго плана, пишет Ura.ru.
При этом «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия/мюзикл» завоевал фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», ленту Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» признали лучшим анимационным фильмом, а награду за лучший фильм на иностранном языке получила французская драма «Анатомия падения».
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