Никите Михалкову открыли именную звезду в Ульяновске

Именную звезду Никиты Михалкова открыли на Аллее звёзд в Ульяновске в рамках кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Народного артиста России в аэропорту лично встретил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Аллея звезд расположена у памятника советского диктора, телеведущей Валентины Леонтьевой, именем которой назван кинофорум. Мэтра отечественного кинематографа приветствовали юные барабанщики - суворовцы. Гостю вручили сертификат на именную звезду.

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Как отметил 79-летний виновник торжества, талант — это проводник между Богом и теми, кто его не имеет. По словам Михалкова, он дорожит отношением зрителей, но не чувствует груза сделанного, что «помогает не стать рабом собственного величия».

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам фестиваль семейного кино откроется в Ульяновске вечером 27 мая во Дворце «Губернаторский», после чего состоится творческий вечер Никиты Михалкова. Цены на билеты начинаются от четырех тысяч рублей.

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Фото: t.me/Russkih_Aleksey
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