Никите Михалкову открыли именную звезду в Ульяновске

Как отметил 79-летний виновник торжества, талант — это проводник между Богом и теми, кто его не имеет. По словам Михалкова, он дорожит отношением зрителей, но не чувствует груза сделанного, что «помогает не стать рабом собственного величия».

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам фестиваль семейного кино откроется в Ульяновске вечером 27 мая во Дворце «Губернаторский», после чего состоится творческий вечер Никиты Михалкова. Цены на билеты начинаются от четырех тысяч рублей.

