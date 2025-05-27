Никите Михалкову открыли именную звезду в Ульяновске
Именную звезду Никиты Михалкова открыли на Аллее звёзд в Ульяновске в рамках кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Народного артиста России в аэропорту лично встретил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Аллея звезд расположена у памятника советского диктора, телеведущей Валентины Леонтьевой, именем которой назван кинофорум. Мэтра отечественного кинематографа приветствовали юные барабанщики - суворовцы. Гостю вручили сертификат на именную звезду.
Как отметил 79-летний виновник торжества, талант — это проводник между Богом и теми, кто его не имеет. По словам Михалкова, он дорожит отношением зрителей, но не чувствует груза сделанного, что «помогает не стать рабом собственного величия».
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам фестиваль семейного кино откроется в Ульяновске вечером 27 мая во Дворце «Губернаторский», после чего состоится творческий вечер Никиты Михалкова. Цены на билеты начинаются от четырех тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru