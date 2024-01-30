Никита Михалков рассказал о симпатии к Слепакову
30 января 202408:10
Режиссер Никита Михалков в интервью ТАСС выразил сожаление об отъезде комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом), а также назвал его талантливым человеком.
«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Он талантливый человек. Его картина «Домашний арест» замечательная, это современный Гоголь», - сказал Михалков.
Он назвал комика «современным Гоголем», и добавил, что симпатизировал ему. При этом режиссер считает, что тот не сможет реализовать себя в полной мере заграницей.
«Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: "Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, все мое здесь. Я был неправ…" Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно - нет», - подытожил он.
Ранее Семен Слепаков продал свою элитную недвижимость в Москве после отъезда в Израиль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru