Никита Михалков рассказал о симпатии к Слепакову

«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Он талантливый человек. Его картина «Домашний арест» замечательная, это современный Гоголь», - сказал Михалков.

Он назвал комика «современным Гоголем», и добавил, что симпатизировал ему. При этом режиссер считает, что тот не сможет реализовать себя в полной мере заграницей.

«Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: "Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, все мое здесь. Я был неправ…" Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно - нет», - подытожил он.

Ранее Семен Слепаков продал свою элитную недвижимость в Москве после отъезда в Израиль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

