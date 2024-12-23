Суд в Москве оштрафовал режиссёра Никиту Михалкова

Уточняется, что речь идёт о наказании за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в основанной Михалковым Академии кинематографического и театрального искусства по форме ЕФС-1.

В сообщении говорится, что постановление было вынесено ещё в ноябре, размер штрафа составил 300 рублей.

Ранее Михалков заявил, что равнодушно относится к блокировке своего канала «Бесогон TV» на видеохостинге YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».