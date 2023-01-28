Фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел»

Церемония вручения национальной премии прошла в пятницу в концерне «Мосфильм».

Драма с Константином Хабенским и Иваном Янковским рассказывает о поединке между советским действующим чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым и претендентом на этот статус Виктором Корчным. Награду съемочной группе «Чемпиона мира» вручили актер Алексей Гуськов и журналистка Дарья Златопольская.

«Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма: это послание о любви к родине», — поблагодарил Алексей Сидоров.

Драма «Чемпион мира» стала лидером по числу наград «Золотого орла»: Сидоров получил статуэтку за лучшую режиссуру, оператор картины Михаил Милашин стал победителем в номинации «Лучшая операторская работа», а композитор Артем Васильев — в номинации «Лучшая музыка к фильму».

