Фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел»
Главную награду премии российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония вручения национальной премии прошла в пятницу в концерне «Мосфильм».
Драма с Константином Хабенским и Иваном Янковским рассказывает о поединке между советским действующим чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым и претендентом на этот статус Виктором Корчным. Награду съемочной группе «Чемпиона мира» вручили актер Алексей Гуськов и журналистка Дарья Златопольская.
«Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма: это послание о любви к родине», — поблагодарил Алексей Сидоров.
Драма «Чемпион мира» стала лидером по числу наград «Золотого орла»: Сидоров получил статуэтку за лучшую режиссуру, оператор картины Михаил Милашин стал победителем в номинации «Лучшая операторская работа», а композитор Артем Васильев — в номинации «Лучшая музыка к фильму».
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