«Никакого алкоголя»: Концертный директор раскрыла райдер Ивана Урганта
Телеведущий Иван Ургант во время ведения мероприятий не употребляет алкогольные напитки, даже самые элитные. Об этом порталу «Страсти» рассказала концертный директор Ольга Оркина.
По её словам, в райдере шоумена указано, что в гримерке должны быть мясная и рыбная нарезка, а также овощи и фрукты. Из напитков - чай и кофе.
Также она указала, что перед мероприятием Ургант всегда работает со сценарием, в это время вход в гримёрку категорически запрещён.
«Он много и качественно готовился к каждой съемке, мероприятию», — заключила Оркина.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что зрители и телевидение многое потеряют, если Иван Ургант перестанет появляться на экранах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru