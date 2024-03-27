«Никакого алкоголя»: Концертный директор раскрыла райдер Ивана Урганта

По её словам, в райдере шоумена указано, что в гримерке должны быть мясная и рыбная нарезка, а также овощи и фрукты. Из напитков - чай и кофе.

Также она указала, что перед мероприятием Ургант всегда работает со сценарием, в это время вход в гримёрку категорически запрещён.

«Он много и качественно готовился к каждой съемке, мероприятию», — заключила Оркина.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что зрители и телевидение многое потеряют, если Иван Ургант перестанет появляться на экранах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

