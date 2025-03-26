Ник Фрост может сыграть Хагрида в сериале «Гарри Поттер»

Британский актер и комик Ник Фрост рассматривается в качестве главного претендента на роль Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере от HBO, сообщает Deadlinе.

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Фрост наиболее известен по ролям в фильмах - «Зомби по имени Шон», «Армагеддец» и «Типа крутые легавые».

В HBO эту информацию пока не подтвердили.

«По мере того, как мы будем продвигаться в процессе подготовки к съёмкам, мы будем подтверждать различные детали», - уточнили на телеканале.

Ранее стало известно, что Джон Литгоу сыграет Дамблдора в сериале от НВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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