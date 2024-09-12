«Ничего зазорного»: Волочкова – о скандале вокруг бренда Ohui

Она отметила¸ что главное – это качество косметики, а в названии «ничего зазорного» нет. По ее словам, она сама использует японскую косметику, а бурно обсуждают эту тему люди, которым нечем заняться.

Также Волочкова предположила, что такие люди просто «недолюбленные» и отметила, что каждый думает в меру своей испорченности.

Заявка на регистрацию товарного знака Ohui была подана в Роспатент 6 сентября, а опубликована - 10 сентября. По данным брендом LG хочет выпускать крема, парфюмерию и других косметические средства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

