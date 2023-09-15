СМИ: Игоря Николаева перевели в реанимацию

Игорь Николаев переведен в реанимацию, об пишет Mash.

Ранее днем появилась информация, что у артиста обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РеанимацияНародный Артист

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