Netflix выпустит сериал по игре Dota 2

Стриминговая платформа Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице игры в Twitter.

«Так же как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение», — говорится в публикации.

Премьера должна состояться 25 марта. Первые эпизоды аниме-сериала будут посвящены истории одного из многочисленных персонажей игры — Драгон Найта.

Dota 2 — командная компьютерная игра, которая является одной из основных киберспортивных дисциплин.

