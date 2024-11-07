Netflix выпустит документальный фильм о диджее Avicii

Стриминговый сервис Netflix 31 декабря представит документальную картину, раскрывающую феномен популярного диджея Тима Берглинге, более известного под псевдонимом Avicii, сообщает Mixmag.

Виктория Бекхэм станет героиней документального сериала

Музыкант добровольно ушел из жизни в 2016 году в возрасте 28 лет.

В ленте впервые будут показаны архивные видео с Тимом, в том числе, из детства артиста.

Ранее стало известно, что супруга Макрона появится в популярном сериале Netflix, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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