Netflix выпустит документальный фильм о диджее Avicii
7 ноября 202413:15
Стриминговый сервис Netflix 31 декабря представит документальную картину, раскрывающую феномен популярного диджея Тима Берглинге, более известного под псевдонимом Avicii, сообщает Mixmag.
Музыкант добровольно ушел из жизни в 2016 году в возрасте 28 лет.
В ленте впервые будут показаны архивные видео с Тимом, в том числе, из детства артиста.
Ранее стало известно, что супруга Макрона появится в популярном сериале Netflix, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru