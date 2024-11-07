Netflix выпустит документальный фильм о диджее Avicii

Музыкант добровольно ушел из жизни в 2016 году в возрасте 28 лет.

В ленте впервые будут показаны архивные видео с Тимом, в том числе, из детства артиста.

Ранее стало известно, что супруга Макрона появится в популярном сериале Netflix, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

