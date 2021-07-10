Netflix выпустил трейлер второго сезона «Ведьмака»
Netflix показал трейлер второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» по мотивам одноименной серии романов поляка Анджея Сапковского. Уточняется, что новые серии выйдут в эфир 17 декабря, сообщает The Verge.
Центральной фигурой второго сезона станет приемная дочь Геральта Цири (полное имя - Цирилла). Ее Ведьмак научит управлять своими сверхспособностями. В крепости Каэр Морхен будет происходить часть чабытий.
По словам исполнительного продюсера и шоураннера сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрик, в новом сезоне появятся и новые персонажы - наставник Геральта Весемир, начальник реданской разведки Дийкстра и настоятельница храма Мелитэле Нэннеке.
Всего зрителям покажут восемь эпизодов.
Ранее хор Омска ради «Вечернего Урганта» сделал кавер-версию саундтрека сериала «Ведьмак», чтобы добиться упоминания о коллективе Омска в программе «Вечерний Ургант» и привлечь внимание к региону.
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