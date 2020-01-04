Хор Омска ради «Вечернего Урганта» сделал кавер-версию саундтрека сериала «Ведьмак»

Государственный Омский русский народный хор записал кавер-версию саундтрека к новому сериалу «Ведьмак» – «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Видеоролик размещен на видеохостинге YouTube. {{video_P8Ge9!GbK}}

Видео опубликовано на YouTube 1 января и набрало более 90 тысяч просмотров и 14 тысяч лайков.

Пользователи отмечают мастерство народных исполнителей.

Изначально омская филармония создавала видео на кавер к саундтреку сериала «Ведьмак», чтобы добиться упоминания о коллективе Омска в программе «Вечерний Ургант» и привлечь внимание к региону. Жителей региона просили ставить лайки и делать репосты, отмечает РИА СуперОмск.

