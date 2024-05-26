Netflix вернул дубляж фильмов и сериалов на русском языке

По информации издания, с русской озвучкой можно посмотреть фильм «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли и новый сезон сериала «Бриджертоны». За дубляж отвечает израильская компания Videofilm International.

Netflix приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине. Доступ к сервису открывается только с VPN.

Ранее издание Business Insider сообщило, что Netflix планирует выпустить второй сезон сериала «Игра в кальмара» в конце 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

