Netflix вернул дубляж фильмов и сериалов на русском языке
Американский стриминговый сервис Netflix возобновил дублирование фильмов и сериалов на русском языке, сообщил Telegram-канал Share.
По информации издания, с русской озвучкой можно посмотреть фильм «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли и новый сезон сериала «Бриджертоны». За дубляж отвечает израильская компания Videofilm International.
Netflix приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине. Доступ к сервису открывается только с VPN.
Ранее издание Business Insider сообщило, что Netflix планирует выпустить второй сезон сериала «Игра в кальмара» в конце 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru