Netflix снимет по «Хроникам Нарнии» не менее восьми фильмов

«Я думаю, что запланировано около восьми фильмов», - сказал Гельфонд.

Первый фильм по «Хроникам Нарнии» вышел в 2005 году, затем последовали два продолжения в 2008 и 2010 года. Перзапуск франшизы Netflix доверил режиссёру Грете Гервиг, чей хит «Барби» заработал в мировом прокате 1,4 млрд долларов.

Премьера новых «Хроник Нарнии» запланирована на 26 ноября 2026 года.

Ранее индийский режиссер Сохам Шах подал в суд на Netflix, обвинив сервис в плагиате в сериале «Игра в кальмара», сообщает RT.

