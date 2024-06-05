Netflix снимет фильм по «Острым козырькам»
Обладатель «Оскара» ирландский актер Киллиан Мёрфи вернется к исполнению роли Томаса Шелби в новом полнометражном фильме, который станет продолжение культового сериала «Острые козырьки», сообщает Deadline.
Съемками займется стриминговый сервис Netflix. Режиссером картины станет Том Харпер, ранее работавший над сериалом. Все детали сюжета фильма пока держаться в секрете.
Запуск в производство ленты намечен на конец 2025 года.
Ранее стало известно, что актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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