Netflix представит анимационный сериал по «Сумеркам»
Стриминговая платформа Netflix заказала анимационный сериал по мотивам романа Стефани Майер «Сумерки», передает Variety.
По информации СМИ, новости о подготовке нового проекта по «Сумеркам» появились еще в апреле прошлого года. Позже вице-председатель Lionsgate Майкл Бернс подтвердил, что по вселенной вампиров готовится мультсериал.
Уточняется, что новый проект станет экранизацией книги «Солнце полуночи» 2020 года, которая является пересказом первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена.
Сценаристом и исполнительным продюсером новой киноленты станет Синди Дэйли.
Ранее на экраны вышел комедийный сериал «Третье сентября», посвященный мему по одноименной песне Михаила Шуфутинского, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотекам
- Путин поручил увеличить провозную способность БАМа до 180 млн тонн
- Netflix представит анимационный сериал по «Сумеркам»
- В Приморье создадут первую международную территорию опережающего развития
- Путин поручил построить новые университетские кампусы в трех городах
- Путин: В особый экономический район острова Русский вернулись более 5,5 трлн рублей
- Путин: Дальний Восток стал флагманом РФ в новой глобальной экономике
- В Белгородской области появится добровольческий отряд «Барс-Белгород»
- Греф: Пик перегрева экономики России пройден
- Песков: Новая мобилизация в России не обсуждается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru