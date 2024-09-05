Netflix представит анимационный сериал по «Сумеркам»

По информации СМИ, новости о подготовке нового проекта по «Сумеркам» появились еще в апреле прошлого года. Позже вице-председатель Lionsgate Майкл Бернс подтвердил, что по вселенной вампиров готовится мультсериал.

Уточняется, что новый проект станет экранизацией книги «Солнце полуночи» 2020 года, которая является пересказом первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена.

Сценаристом и исполнительным продюсером новой киноленты станет Синди Дэйли.

Ранее на экраны вышел комедийный сериал «Третье сентября», посвященный мему по одноименной песне Михаила Шуфутинского, напоминает «Свободная пресса».

