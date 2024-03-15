Мини-сериал «Черный кролик» с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу выйдет на Netflix
Актёры Джейсон Бейтман и Джуд Лоу спродюсировали новый мини-сериал «Черный кролик» и сыграли в нем главные роли, сообщает Deadline.
При этом, Бейтман снимет два первых эпизода в качестве режиссера. Сценаристами стали Зак Бейлин и Кейт Сьюзман. Шоу выйдет на стриминговой платформе Netflix. Дата выхода сериала пока не известна.
Фильм рассказывает о преуспевающем бизнесмене в тот момент, когда в его жизни возникает брат-неудачник. Это событие грозит пустить под откос всё, что он построил.
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