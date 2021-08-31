Netflix объявил дату премьеры третьего сезона сериала «Ты»

В новом трейлере сериала «Ты» объявлена дата премьеры третьего сезона, она состоится 15 октября 2021 года. В ролике изображен красно-белый торт в честь дня рождения ребенка двух одержимых серийных убийц. Джо Голдберг (Пенн Бэджли) и Лав Куинн (Виктория Педретти) устраивают вечеринку, где объявят имя и пол малыша. Закадровый голос Джо с волнением говорит, что хочет создать лучшую версию себя. Он обещает, что изменится для своего сына, который его «с гордостью назовет папой». Netflix даже раскрывает имя ребенка - Генри.