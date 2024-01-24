Netflix купил права на показ сериала «Секс в большом городе»
Стриминговый сервис Netflix приобрел у HBO права на показ культового комедийно-драматического сериала «Секс в большом городе», пишет Variety.
Netflix получил права на все 94 эпизода оригинального шоу. С апреля 2024 года шесть сезонов станут доступны абонентам сервиса, но не во всех странах.
Сделка стала частью соглашения между Warner Bros. Discovery и Netflix в июле 2023 года. При этом изначально «Секс в большом городе» не был частью контракта.
«Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год. Сюжет рассказывает о жизни четырех подруг в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что в США запустят реалити-шоу на основе «Секса в большом городе», передает «Радиоточка НСН».
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