Актриса «Секса в большом городе» объявила голодовку ради прекращения огня в Газе

«Именно действия президента Байдена приводят к бомбардировкам палестинцев и к их голоду. Поэтому мы морим себя голодом», — объяснил действия протестующих представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк Зохран Мамдани.



Звезда сериала «Секс в большом городе» Никсон сообщила о своем участии в пятидневной голодовке на пресс-конференции у Белого дома. К ней присоединились законодатели и активисты.



Движение ХАМАС 27 ноября заявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня. Переговоры с Израилем прошли при посредничестве Катара и Египта, сообщают «Известия».

