Актриса «Секса в большом городе» объявила голодовку ради прекращения огня в Газе

Американская актриса Синтия Никсон объявила голодовку, требуя прекратить огонь в секторе Газа, сообщает издание Newsweek.

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«Именно действия президента Байдена приводят к бомбардировкам палестинцев и к их голоду. Поэтому мы морим себя голодом», — объяснил действия протестующих представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк Зохран Мамдани.

Звезда сериала «Секс в большом городе» Никсон сообщила о своем участии в пятидневной голодовке на пресс-конференции у Белого дома. К ней присоединились законодатели и активисты.

Движение ХАМАС 27 ноября заявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня. Переговоры с Израилем прошли при посредничестве Катара и Египта, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СШАГолодовкаАктрисаИзраильПалестинаСектор Газа

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