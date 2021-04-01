Netflix купил «Достать ножи» за $ 400 млн

Стриминговый сервис Netflix готовится к съемкам сиквела и триквела «Достать ножи».

Дэниэл Крэйг снова сыграет детектива Бенуа Бланка, а Райан Джонсон вернется в режиссерское кресло. Как пишет Deadline со ссылкой на свои источники, сумма контракта составила порядка 400 млн долларов. И это делает ее одной из самых крупных сделок для стриминга.

К «Достать ножи» планируется снять и сиквел, компания Lionsgate подтвердила это еще в феврале 2020 года. Его съемки должны стартовать уже в июне и пройти в Греции. Актерский состав будет представлен в ближайшее время.



