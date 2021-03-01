Netflix готовит аниме-«Терминатора»

По мотивам франшизы «Терминатор» готовится аниме-сериал, который выйдет на Netflix. Сейчас проект находится на ранней стадии подготовки, и детали сюжета пока не разглашаются.

Известно, что в работе над аниме-сериалом примет участие студия Skydance, продюсировавшая последние две части «Терминатора».

Руководителем проекта и исполнительным продюсером сериала выступит Маттсон Томлин, работавший над сценарием «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Дата премьеры пока не разглашается.

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