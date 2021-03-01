Netflix готовит аниме-«Терминатора»
1 марта 202115:14
По мотивам франшизы «Терминатор» готовится аниме-сериал, который выйдет на Netflix. Сейчас проект находится на ранней стадии подготовки, и детали сюжета пока не разглашаются.
Известно, что в работе над аниме-сериалом примет участие студия Skydance, продюсировавшая последние две части «Терминатора».
Руководителем проекта и исполнительным продюсером сериала выступит Маттсон Томлин, работавший над сценарием «Бэтмена» Мэтта Ривза.
Дата премьеры пока не разглашается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Глава ФМБА рассказала о вакцине от COVID-19 с сохранением иммунитета до 17 лет
- Рaдио JAZZ начало звучать в Твери
- Суд в Париже объявит приговор экс-президенту Саркози
- Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»
- Путину рассказали о новом российском препарате против коронавируса «Мир-19»
1 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru