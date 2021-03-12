Несуществующий художник представил свои работы в Новой Третьяковке

Художник Николай Кошелев представил в Новой Третьяковке «The Moon Pool. Архив», рассказывающий о нереализованном театральном проекте вымышленного художника Александра Зильверхофа. Об этом сообщает РИА Новости.

Экспозиция открывается макетом сцены, продолжается набросками и эскизами постановки, а также различными керамическими изделиями, которые могли быть использованы в спектакле.

Для этой выставки несуществующему художнику создали биографию, и придумали его историю.

Выставка продлится до 18 апреля в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.

