Несуществующий художник представил свои работы в Новой Третьяковке
Художник Николай Кошелев представил в Новой Третьяковке «The Moon Pool. Архив», рассказывающий о нереализованном театральном проекте вымышленного художника Александра Зильверхофа. Об этом сообщает РИА Новости.
Экспозиция открывается макетом сцены, продолжается набросками и эскизами постановки, а также различными керамическими изделиями, которые могли быть использованы в спектакле.
Для этой выставки несуществующему художнику создали биографию, и придумали его историю.
Выставка продлится до 18 апреля в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
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