«Интересен многим!»: Сокуров назвал выдающимся фильм «Клетка ищет птицу»
Для того, чтобы фильм был интересен массовому зрителю в России, необходимо, чтобы у прокатчиков были деньги на рекламу, отметил в эфире НСН кинорежиссер Александр Сокуров.
Фильм «Клетка ищет птицу» был бы интересен очень многим людям в России, в первую очередь женщинам, заявил кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН. Однако, указал он, из-за отсутствия рекламы о картине мало кто знает.
В российский прокат 12 октября вышла драма «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой – ученицы Александра Сокурова. Фильм показали на Берлинском кинофестивале и на Международном фестивале «Дух огня», где она получила главную награду в конкурсе российских дебютов. Сокуров отметил, что фильму перед выходом крайне не хватило рекламы.
«Для того, чтобы фильм был интересен массовому зрителю в России, нужно, чтобы у прокатчиков были деньги на рекламу. Если нет рекламы, то зритель практически не знает о фильме. Кроме того, вместе с рекламой можно оказать содействие будущему зрителю в понимании произведения… Тем более это новый, молодой автор. Уверен, что этот фильм был бы интересен очень многим людям в России, в первую очередь нашим женщинам. Но надо понимать, что денег на рекламу нет, и наше телевидение не участвует в продвижении национального кино и не позволяет размещать его рекламу на экранах», - сказал Сокуров.
Режиссер отметил, что картина Мусаевой является выдающейся, какой является и сама автор.
«Это выдающееся произведение. Малика Мусаева выдающийся автор и режиссер. Кино или искусство работает на каждого человека в отдельности, может быть, на какие-то группы людей… Работает на будущее человека, на будущее понимание обстоятельств жизни. Это не пища, не вода... Искусство – это душевное существование», - резюмировал Сокуров.
Драма «Клетка ищет птицу» рассказывает о 17-летней девушке, которая живет в чеченском селе, но хочет уехать учиться в город. Вырваться из привычного круга она может только с мужчиной. Фильм посвящен судьбам кавказских, чеченских женщин, их внутренним конфликтам и судьбе, заточившей их в клетку консервативного общества, передает «Радиоточка НСН».
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