«Интересен многим!»: Сокуров назвал выдающимся фильм «Клетка ищет птицу»

Фильм «Клетка ищет птицу» был бы интересен очень многим людям в России, в первую очередь женщинам, заявил кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН. Однако, указал он, из-за отсутствия рекламы о картине мало кто знает.

В российский прокат 12 октября вышла драма «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой – ученицы Александра Сокурова. Фильм показали на Берлинском кинофестивале и на Международном фестивале «Дух огня», где она получила главную награду в конкурсе российских дебютов. Сокуров отметил, что фильму перед выходом крайне не хватило рекламы.