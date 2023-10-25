«Грязный» портрет Марии Магдалины оказался кисти Рафаэля Санти

Проданный на аукционе за 30 тысяч фунтов портрет Марии Магдалины написал Рафаэль Санти, а не ученик Леонардо да Винчи. Статья с соответствующим выводом опубликована в научном журнале Art and Science.

Группа исследователей выяснила, что портрет принадлежит кисти мастера эпохи Возрождения Рафаэля Санти, а ее стоимость составляет более 10 миллионов фунтов.

Считалось, что картину написал неизвестный ученик Леонардо да Винчи. Кроме того, на момент покупки полотно было грязным.

Картину приобрел анонимный французский коллекционер. Как только он узнал о ее важности, то сразу передал портрет в музей.

Ранее картину, купленную жительницей Манчестера в комиссионном магазине за $4, продали за $191 тысячу через аукционный дом Bonhams Skinner. Выяснилось, что автором произведения является художник и иллюстратор Ньюэлл Конверс Уайет, сообщает «Радиоточка НСН».

