«Григорий Остер посоветовал»: Арбатова рассказала, как стала драматургом

«Меня в пять лет дед научил читать по заголовкам газет, чтобы я не приставала и не заставляла его читать мне сказки. Я вытащила большой старый том Шекспира, очень толстый, весом, по-моему, с меня. Но он очень красиво был оформлен, с золотым барельефом самого Шекспира. И я сидела и читала его. Мама думала, что я просто дурака валяю, а я действительно читала, видимо, не сильно понимая. Наверное, какое-то количество страниц я осилила, но уже тогда я говорила, что хочу быть писательницей. Как я посмотрела по всем рукавам моей семьи, мои предки что-то обязательно писали: либо общественно-политическое, либо автобиографическое, либо художественное. Думаю, что гены тоже сыграли свою роль. Читала я в основном русскую классику все детство, поскольку у нас была шикарная библиотека, переводная классика тоже была. Когда десять раз в детстве перечитываешь “Войну и мир”, то, скорее всего, станешь писательницей, а не космонавткой», — сказала Арбатова.

Собеседница НСН добавила, что первые свои произведения написала в школьные годы.

«Я в четвертом классе переложила на стихи кусочек французского романа. Помню, что за все сочинения мне ставили единицы за то, что якобы работа написана несамостоятельно, при этом те же самые учителя посылали меня на олимпиады как пишущего ребенка, которому это интересно и который, видимо, уже никогда от этого не устанет. Конечно, я писала стихи, но стихи пишет каждый четвертый — и дети, и взрослые. В девятом классе я пошла учиться в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ и активно училась писать в публицистическом ключе. А потом не с первой попытки я поступила в Литературный институт на отделение драматургии, до этого я училась на философском факультете МГУ. Поступила на драматургию, потому что меня уговорил сделать это мой друг юности Григорий Остер. Он сказал мне, что на отделение поэзии я не поступлю никогда, для этого надо писать конъюнктурные “паровозы” про БАМ, про комсомол. Он посоветовал мне написать пьесу. Я тогда написала первую свою пьесу, хотя до этого в школе писала капустники, сама же их там ставила. Драматургическая жилка, видимо, у меня была. Дальше я уже пошла по жизни как драматург, в какой-то момент устала от театра, а он устал от меня, и стала существовать как прозаик. Колея моя была понятна с детства», — подытожила она.

Ранее Арбатова заявила, что писательский труд во многом зависит от внутренней организации человека, важно грамотно выкроить время для написания книг, а не просто опираться на вдохновение.

