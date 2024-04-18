«Не только Китай»: Создатели «Смешариков» рассказали о востребованности за рубежом

«Российские фильмы в прошлом году собрали в зарубежном прокате более $17 млн. Если смотреть на эту динамику, мы собрали по кинотеатральным релизам 10% от этой суммы», - сказала она.

По словам Немчиной, в 2023 году компания представила 16 релизов. Максимальную прибыль принесли такие проекты, как «Смешарики», «Фиксики» и «Малышарики».

На данный момент ГК «Рики» расширяет взаимодействие с партнерами из Китая, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В 2024 году продолжится кинотеатральный прокат «Финника», уже известны даты релизов в Великобритании, Испании и Чехии. Также начнутся продажи продолжения фильма.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские фильмы заработали за рубежом $17,6 млн, лидером стал мультфильм «Коты Эрмитажа», напоминает «Радиоточка НСН».

