«Не только Китай»: Создатели «Смешариков» рассказали о востребованности за рубежом
В 2023 году ГК «Рики» удалось полностью компенсировать снижение по международной выручке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора компании Юлию Немчину.
«Российские фильмы в прошлом году собрали в зарубежном прокате более $17 млн. Если смотреть на эту динамику, мы собрали по кинотеатральным релизам 10% от этой суммы», - сказала она.
По словам Немчиной, в 2023 году компания представила 16 релизов. Максимальную прибыль принесли такие проекты, как «Смешарики», «Фиксики» и «Малышарики».
На данный момент ГК «Рики» расширяет взаимодействие с партнерами из Китая, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В 2024 году продолжится кинотеатральный прокат «Финника», уже известны даты релизов в Великобритании, Испании и Чехии. Также начнутся продажи продолжения фильма.
Ранее сообщалось, что в 2023 году российские фильмы заработали за рубежом $17,6 млн, лидером стал мультфильм «Коты Эрмитажа», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru