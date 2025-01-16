Певцов заявил, что хотел возглавить театр «Ленком»

После смерти художественного руководителя Марка Захарова театр «Ленком» находится в кризисе. Об этом NEWS.ru заявил народный артист РФ Дмитрий Певцов.

Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге

По его словам, в какой-то момент он захотел возглавить театр вместо Марка Варшавера.

«Первый год, когда я увидел компетенцию художественного руководства на фоне дилетанта, я понял, что театр надо спасать, и у меня были мысли о том, что надо как-то возглавить театр», - рассказал Певцов.

Артист отметил, что с этим предложением он даже ходил в мэрию, однако сейчас желания возглавить «Ленком» у него нет.

Ранее театр «Ленком» в своём официальном заявлении указал, что в Певцов «забрал свою трудовую книжку» ещё в ноябре 2021 года после избрания в Госдуму, а его фото висело в фойе среди фотографий действующих артистов «по ошибке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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