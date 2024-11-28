«Хотя бы 500 миллионов»: Исаев об ожидаемых сборах «Приключений Паддингтона 3»
Семейная картина «Приключения Паддингтона 3» показала очень скромные цифры в мировом прокате, вряд ли ей по силам дотянуться до ожидаемой отметки в 700-800 млн рублей, сказал НСН Роман Исаев.
У медвежонка Паддингтона огромная армия фанатов в России, третья часть его приключений вполне сможет собрать 500 млн рублей даже при скромных показателях в мировом прокате, однако до 700-800 млн рублей дойти будет крайне тяжело. Об этом НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Фильм «Приключения Паддингтона 3» вышел в официальный прокат в России 28 ноября 2024 года. Исаев поделился ожиданиями от новой картины и заявил, что она соберет по меньшей мере 500 млн рублей.
«“Приключения Паддингтона 3” — самый ожидаемый фильм второй половины ноября. К сожалению, те цифры, которые он показывает в мировом прокате, достаточно скромные, надеемся, у фильма получится разогнаться в выходные (это наиболее удачное время для семейного контента). Пока что фееричного интереса к картине нет. Ожидания индустрии были в диапазоне 700-800 млн рублей, но боюсь, что к этой цифре ему крайне тяжело будет прийти. Однако большая семейная картина с огромной армией фанатов должна собрать хотя бы 500 млн рублей. Очень надеемся, что до этой цифры он дотянется, особенно с учетом того, что в последнее время такие фильмы, как “Субстанция”, “Граф Монте-Кристо”, от которых никто не ждал подобных результатов, достигают этой отметки», — сказал Исаев.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что первые эпизоды исторического сериала «Плевако», главную роль в котором исполнил Сергей Безруков, собрали рекордное количество просмотров — более 3 млн.
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