«Хотя бы 500 миллионов»: Исаев об ожидаемых сборах «Приключений Паддингтона 3»

«“Приключения Паддингтона 3” — самый ожидаемый фильм второй половины ноября. К сожалению, те цифры, которые он показывает в мировом прокате, достаточно скромные, надеемся, у фильма получится разогнаться в выходные (это наиболее удачное время для семейного контента). Пока что фееричного интереса к картине нет. Ожидания индустрии были в диапазоне 700-800 млн рублей, но боюсь, что к этой цифре ему крайне тяжело будет прийти. Однако большая семейная картина с огромной армией фанатов должна собрать хотя бы 500 млн рублей. Очень надеемся, что до этой цифры он дотянется, особенно с учетом того, что в последнее время такие фильмы, как “Субстанция”, “Граф Монте-Кристо”, от которых никто не ждал подобных результатов, достигают этой отметки», — сказал Исаев.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что первые эпизоды исторического сериала «Плевако», главную роль в котором исполнил Сергей Безруков, собрали рекордное количество просмотров — более 3 млн.

