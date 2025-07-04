Экс-министр культуры России Михаил Швыдкой ранее назвал возвращение к профессиональной цензуре «более честным» способом регулирования творчества деятелей культуры. Об этом он заявил в авторской колонке в «Российской газете». Лоза, в свою очередь, назвал предложение Швыдкого неосуществимым.

«В то время, когда была такая цензура, всем правила идеология. Ту цензуру я терпеть не мог — она целиком была посвящена идеологии, занимались ей люди, очень далекие от искусства. То, что Швыдкой предлагает сейчас, неосуществимо. Что за профессионалы должны заниматься цензурой? Скажем, цензурировать эстраду эстрадные артисты не будут, чтобы не нажить себе врагов. Кроме того, эстрада многолика: молодежная эстрада — это одно, эстрада, которой занимаюсь я, — это совсем другое. Мы не пересекаемся никак. Соответственно, заниматься этим будут люди, опять-таки отвечающие за идеологию», — сказал Лоза.

Ранее кинорежиссер Александр Сокуров заявил, что возвращение к советской цензуре невозможно, а ограничивать искусство бессмысленно, потому что оно никогда не являлось врагом людей или государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

