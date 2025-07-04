Возвращение к советской цензуре невозможно, а ограничивать искусство бессмысленно, потому что оно никогда не являлось врагом людей или государства, рассказал кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с НСН.

Бывший министр культуры России Михаил Швыдкой назвал возвращение к профессиональной цензуре более честным способом регулирования творчества деятелей культуры. Об этом он написал в своей колонке в «Российской газете . Он добавил, что его мучает ностальгия по советским временам контроля за искусством. Режиссер раскритиковал такую позицию экс-министра.