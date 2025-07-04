Режиссер Сокуров резко осудил ностальгию Швыдкого по цензуре
В России запрещена цензура в соответствие с Конституцией, поэтому возвращать ее не позволено никому, заявил НСН Александр Сокуров.
Возвращение к советской цензуре невозможно, а ограничивать искусство бессмысленно, потому что оно никогда не являлось врагом людей или государства, рассказал кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с НСН.
Бывший министр культуры России Михаил Швыдкой назвал возвращение к профессиональной цензуре более честным способом регулирования творчества деятелей культуры. Об этом он написал в своей колонке в «Российской газете . Он добавил, что его мучает ностальгия по советским временам контроля за искусством. Режиссер раскритиковал такую позицию экс-министра.
«В стране отменена цензура, а пересматривать и нарушать Конституцию никому не позволено. Я против всякого контроля над искусством, любых надсмотрщиков и ограничений. Культура в состоянии решать сама свои вопросы. Она никогда не была врагом ни общества, ни народа, ни государства. Ни одно произведение искусства еще не приносило вреда. Все попытки ограничить и уничтожить вызывали со временем недоумение и совершенно отрицательные оценки. Искусство не умеет быть врагом государства», — заключил он.
Ранее Сокуров объяснил НСН, что мешает российскому кино приблизиться к советскому.
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